Tra i migliori posti in Europa da visitare nel 2025 ci sono 4 città italiane

Con quattro città nella lista dei 33 migliori luoghi da visitare in Europa nel 2025, secondo Lonely Planet, l’Italia si conferma una meta imprescindibile per il 2025

Fonte: iStock Firenze tra le Città italiane scelte da Lonely Planet

L’Europa, con la sua incredibile varietà di cultura, arte e paesaggi naturali si conferma una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Lonely Planet, con l’arrivo del nuovo anno, ha pubblicato la lista dei 33 migliori luoghi da visitare nel 2025, inserendo tra questi ben quattro città italiane: Venezia, Roma, Pompei e Firenze.

Ognuna di queste mete offre un’esperienza unica, combinando storia, arte e bellezza paesaggistica. Ma vediamo perché sono state scelte.

Venezia

Venezia è stata scelta da Lonely Planet tra i migliori luoghi da visitare in Europa nel 2025, e non sorprende: la città lagunare, unica al mondo, incanta con i suoi canali, i ponti e i palazzi storici che sembrano fluttuare sull’acqua. La rivista consiglia di visitarla in inverno, periodo in cui le calli sono meno affollate dai turisti e la città offre un’atmosfera intima e autentica, perfetta per godersi appieno il suo fascino.

Si ricorda, a tal proposito, che negli ultimi anni Venezia si è impegnata a gestire il turismo di massa introducendo una nuova tassa di ingresso per i visitatori giornalieri. Questa misura, oltre a proteggere il delicato ecosistema cittadino, invita i turisti a trascorrere più tempo in città, vivendo un’esperienza più profonda e rispettosa del suo patrimonio unico.

Per un’esperienza imperdibile gli esperti consigliano di perdersi nei vicoli di Dorsoduro, un quartiere che custodisce angoli nascosti e storie di antichi intrighi. Qui si trovano anche due autentici tesori per gli amanti dell’arte: le Gallerie dell’Accademia, con capolavori dei grandi maestri italiani, e la Peggy Guggenheim Collection, che ospita opere di straordinaria arte moderna e contemporanea.

Roma

Anche Roma, inserita tra le migliori destinazioni europee del 2025, incarna un fascino unico che intreccia storia millenaria e vibrante contemporaneità. La città si presta a viaggi incredibili in ogni stagione, ma secondo Lonely Planet l’autunno e la primavera si rivelano particolarmente adatti per godere di un clima piacevole e di un’atmosfera meno affollata.

La capitale italiana è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni angolo narra millenni di storia. Camminare tra le vestigia dell’Impero Romano, dal maestoso Colosseo al suggestivo Foro Romano, fino alla leggendaria Via Appia Antica, significa immergersi in un passato che ancora vive tra le strade della città.

Ma Roma non è solo antichità. Nei quartieri di Ostiense e San Lorenzo, il volto moderno della città si rivela attraverso coloratissime opere di street art, boutique indipendenti e locali alla moda. Qui è possibile gustare un aperitivo in un’atmosfera rilassata e scoprire un lato inaspettato della città eterna. Per chi desidera vivere Roma come un vero romano, niente di meglio che esplorare i mercati artigianali e le piazze, dove la tradizione incontra lo stile di vita contemporaneo.

Pompei

Pompei, selezionata da Lonely Planet, è una tappa imperdibile nel 2025 soprattutto per chi desidera immergersi nella storia. La rivista suggerisce di visitarla in primavera o in autunno, quando il clima è più mite e le folle meno numerose, per apprezzare appieno l’atmosfera unica di questo sito straordinario.

Sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e riscoperta secoli dopo, Pompei offre un’esperienza toccante e irripetibile. Passeggiare tra le sue strade acciottolate, ancora segnate dai solchi delle ruote dei carri, significa entrare in contatto diretto con la vita quotidiana dell’antica Roma. Gli affreschi delle ville, i resti dei negozi e dei teatri, e persino l’antico lupanare raccontano storie di un tempo lontano, preservate come per magia.

Un elemento che rende la visita ancor più emozionante è la possibilità di osservare gli scavi archeologici ancora in corso, che continuano a svelare nuovi dettagli sulla città. Il profilo maestoso e minaccioso del Vesuvio, visibile sullo sfondo, ricorda costantemente la potenza della natura e la fragilità della civiltà, rendendo ogni momento di visita a Pompei un’esperienza intensa e indimenticabile.

Firenze

Firenze, cuore pulsante del Rinascimento, è stata scelta da Lonely Planet tra le migliori destinazioni europee da visitare nel 2025 per la sua ineguagliabile ricchezza artistica e culturale. La rivista consiglia di esplorare la città nei mesi di primavera o autunno, quando il clima è ideale e l’afflusso turistico più gestibile, permettendo di godere appieno delle sue meraviglie.

Passeggiare tra le eleganti strade di Firenze significa immergersi in un museo a cielo aperto. La Galleria degli Uffizi, con i suoi capolavori di artisti come Botticelli e Michelangelo, e Piazza della Signoria, con le sue statue imponenti, sono solo alcune delle tappe obbligatorie. Ogni angolo della città, dalle chiese alle botteghe artigiane, racconta una storia di creatività e innovazione che ha segnato la storia dell’arte.

Ma Firenze è solo l’inizio di un’esperienza più ampia: la Toscana. Con i suoi paesaggi da cartolina, i borghi storici come Siena e San Gimignano, e le dolci colline punteggiate da vigneti, la regione offre una fuga perfetta dalla routine. Una degustazione di vini nel Chianti o una passeggiata tra i campi dorati all’ora del tramonto sono esperienze che restano nel cuore e nell’anima, completando un viaggio che unisce cultura, natura e sapori autentici.

La lista completa delle migliori mete Europee da visitare nel 2025

Oltre alle quattro mete italiane, la lista di Lonely Planet include numerose altre destinazioni considerate imperdibili nel 2025. Ecco l’elenco completo: