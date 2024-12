Fonte: iStock Genova tra le migliori destinazioni al mondo secondo Lonely Planet

Lonely Planet ha svelato i migliori posti da visitare nel 2025 nella sua celebre guida annuale Best in Travel, e tra le 30 destinazioni scelte spicca con orgoglio una città italiana: Genova. Il capoluogo ligure, spesso trascurato dai grandi flussi turistici, si rivela un gioiello nascosto che merita un posto di primo piano nel panorama internazionale.

Genova, tra le migliori destinasti al mondo nel 2025 secondo Lonely Planet

A differenza di molte altre destinazioni italiane ormai “scoperte,” secondo Lonely Planet Genova conserva un fascino autentico che sorprende chiunque la visiti. E in effetti, nota per la sua tradizione marinara, la città offre un connubio unico tra storia, cultura e modernità. Dai vicoli caratteristici del centro storico – il più grande d’Europa – fino alla splendida vista sul mare, ogni angolo racconta una storia fatta di commerci, arte e sapori unici.

Per gli amanti del cibo, inoltre, Genova è un paradiso. La città vanta una tradizione gastronomica legata ai prodotti del territorio, con piatti iconici come il pesto alla genovese, la focaccia e i frutti di mare freschissimi. È il luogo ideale per un viaggio che soddisfi sia il palato che l’anima.

Perché visitare Genova nel 2025

Grazie all’imminente completamento del collegamento ferroviario ad alta velocità, visitare Genova sarà più semplice che mai. Questa infrastruttura renderà la città ancora più accessibile, favorendo l’arrivo di nuovi visitatori pronti a scoprire le sue meraviglie.

Oltre alle sue bellezze storiche e naturali, Genova sta investendo in un’offerta culturale moderna e attrattiva. Il recente ampliamento del Museo del Mare e il restauro del centro storico, con un focus particolare sui caruggi, sono segnali chiari di una strategia orientata a rendere la città un punto di riferimento per il turismo culturale.

Non a caso, Lonely Planet ha scelto Genova come simbolo di un’Italia capace di reinventarsi, valorizzando le proprie radici senza dimenticare l’innovazione.

Come funziona l’inserimento nella Guida Best in Travel di Lonely Planet

Best in Travel è una guida annuale pubblicata da Lonely Planet, una delle più autorevoli case editrici nel settore del turismo e dei viaggi. Ogni anno, questa guida seleziona e presenta una lista di destinazioni imperdibili in tutto il mondo, suddivise in diverse categorie, come paesi, regioni, città e esperienze di viaggio.

Le destinazioni selezionate non si basano solo sulla loro popolarità, ma anche su una combinazione di criteri che includono:

valore culturale e storico delle destinazioni;

delle destinazioni; sostenibilità e responsabilità ambientale, evidenziando mete che adottano pratiche turistiche rispettose dell’ambiente;

accessibilità e novità , come nuove infrastrutture o eventi di rilievo che rendono il luogo particolarmente interessante nell’anno di riferimento;

, come nuove infrastrutture o eventi di rilievo che rendono il luogo particolarmente interessante nell’anno di riferimento; esperienze uniche, come tradizioni locali, gastronomia e avventure esclusive.

Le mete sono selezionate dal team di esperti viaggiatori e redattori di Lonely Planet, in collaborazione con scrittori, fotografi e influencer di viaggio di tutto il mondo. Questo garantisce che la lista sia curata da persone con una conoscenza approfondita del settore turistico.

Lo scopo principale è ispirare i viaggiatori, suggerendo destinazioni meno conosciute o emergenti, oltre a mete consolidate che offrono nuove esperienze. La guida è anche un invito a esplorare il mondo in modo consapevole, apprezzando sia le bellezze naturali che le culture locali.

Per molti viaggiatori, il Best in Travel è un punto di riferimento per scegliere le mete dei loro viaggi. Per questo motivo il riconoscimento rappresenta per Genova un’opportunità unica per consolidare il turismo come pilastro dell’economia locale e per attirare nuovi investimenti.