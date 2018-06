Metti un assistente digitale nel tuo smartphone con 5 app mai-piÃ¹-senza

editato in: da

Sempre di più, nella vita di tutti i giorni, si fa affidamento sullo smartphone per un’infinita serie di compiti. Sempre in tasca, il cellulare è ormai uno dei pochi oggetti da cui è difficile staccarsi. Allora perché non ottimizzare le sue funzioni trasformandolo in un vero e proprio assistente digitale?

Dimentica le notifiche fastidiose e inutili, sull’App Store, così come su Play Store, esistono moltissime applicazioni pensate per ogni tuo bisogno e richiesta che hanno come scopo quello di ottimizzare il tuo tempo. Eccone 5 che ti permetteranno di gestire al meglio la tua quotidianità.

Google Calendar

Se hai un dispositivo Android probabilmente ce l’hai già. Semplice e intuitivo, Google Calendar ti permette di avere un’agenda virtuale sempre con te dove segnare eventi, meeting e appuntamenti. Inoltre puoi sincronizzarlo con Gmail, con il calendario della tua famiglia, dei tuoi amici o dei tuoi colleghi per essere sempre aggiornato su tutti i tuoi programmi.

Habit Tracker

Se stai cercando di smettere di fumare, andare in palestra più spesso o semplicemente bere più acqua questa è l’app che fa per te. Habit Tracket ti permette di tracciare l’andamento dei tuoi goal. Usarla è molto semplice: definisci un obiettivo, aggiorna la sezione a esso dedicata in base alla sua frequenza e guarda il grafico di controllo della tua nuova abitudine. Un gioco contro te stesso. Cosa si vince? La realizzazione dei tuoi goal.

Monefy – Money Manager

Tieni monitorate le tue finanze con questa app molto utile e di facile interfaccia. Controlla i tuoi soldi segnando dove li ha spesi, l’app ti fornirà un grafico che ti mostrerà le percentuali di spesa divise per categoria. Puoi inoltre stabilire dei budget giornalieri, settimanali o mensili per avere sempre sotto controllo non solo le tue spese ma anche i tuoi risparmi e guadagni.

PosteMobile

Applicazione ufficiale di Poste Italiane che ti permette di effettuare pagamenti ovunque ti trovi, come Bonifici, Bollettini, Ricariche della Postepay, invio di denaro all’estero con MoneyGram e controllare Saldo e Ultimi Movimenti del tuo Conto BancoPosta e della tua Postepay.

Tiendeo – Offerte e Negozi

Questa applicazione di permette di avere tutte le offerte di negozi e supermercati a portata di mano e in un unico posto, per gestire con astuzia lo shopping. Tiendeo ti permette di sfogliare i cataloghi dei negozi vicino a te (alcune grandi catene presenti sull’app sono Carrefour, Lidl, MediaWorld e Ikea), trovare indirizzi, numeri di telefono e orari del negozio che stai cercando, creare la lista della spesa e salvare coupon di sconto che puoi comodamente utilizzare in negozio mostrando il cellulare. Inoltre, selezionando i tuoi negozi preferiti, sarai notificato di tutte le loro nuove offerte.