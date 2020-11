Maldive, arriva la vacanza “all you can stay”: cos’è e quanto costa

editato in: da

Il Covid-19, e il conseguente blocco agli spostamenti tra nazioni, ha avuto un peso non indifferente sul settore turistico. Solo nel nostro Paese si è registrato un calo del 50% di presenze (che sale al 68% se si prendono in considerazione i soli turisti stranieri), causando danni economici ad albergatori, ristoratori e alle attività della filiera e dell’indotto.

Molti stanno così tentando di “reinventarsi”, offrendo servizi alternativi a quelli prettamenti turistici. Diverse strutture alberghiere e ricettive, ad esempio, stanno proponendo ai clienti dei “pacchetti lockdown” o dei “pacchetti quarantena”: anziché trascorrere il periodo di “reclusione” in casa, si può affittare una stanza o un appartamento per un periodo più o meno lungo e vivere la stessa sensazione che si vive in vacanza. Le Maldive vanno addirittura oltre, mutuando il modello “all you can” tanto in voga nel mondo della ristorazione.

Le Maldive lanciano le vacanze “all you can stay”: cosa sono e come funzionano

L’Anantara Veli Maldives Resort ha lanciato un’iniziativa più unica che rara nel suo genere: le vacanze “all you can stay”. Chi opta per questa soluzione potrà soggiornare in uno dei 60 bungalow del villaggio ogni volta che vorrà e per tutto il tempo che desidera.

Pagando 30 mila dollari (circa 25 mila euro) si avrà accesso per tutto il 2021 – fino al 23 dicembre 2021, a voler essere precisi – al resort dell’Anantara Veli, con trasferimenti aeroportuali inclusi e la possibilità di utilizzare le strutture del villaggio e accedere alle proposte di intrattenimento riservate ai clienti. Sono incluse le colazioni, mentre per le cene e l’accesso alla SPA si hanno sconti del 25% sul prezzo di listino.

Una sorta di abbonamento “tutto incluso”, insomma, che permetterà di recarsi nell’incantevole resort 5 stelle distante circa 30 chilometri dalla capitale Malè in qualunque occasione. Al prezzo pagato al resort si dovranno ovviamente aggiungere i costi necessari per raggiungere l’arcipelago corallino al largo dell’Oceano Indiano. L’offerta, valida per due persone, è disponibile “solo” fino al 30 novembre 2020.

Vacanze “all you can stay” alle Maldive: sono veramente convenienti?

Viene ora da chiedersi se il pacchetto promosso dall’Anantara Veli sia realmente vantaggioso o meno. Per capirlo, sarà sufficiente simulare una prenotazione presso la struttura e fare un rapido confronto. Il prezzo medio di soggiorno presso il resort è di circa 500 euro a notte, 3.500 euro a settimana; con l’offerta “all you can stay”, invece, il prezzo settimanale cala a 480 euro. In pratica, meno di una notte a tariffa piena.