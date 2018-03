Lo stile urban di Timberland: ecco il modello Bradstreet

editato in: da

Dici Timberland e pensi ai paninari. È la rapida associazione con uno stile di vita che ha contraddistinto un’epoca a rendere un oggetto, in questo caso una scarpa, un’icona. Come la Campbell’s Tomato Soup per Andy Wahrol o i pulmini multivan della Volkswagen per hippie e surfisti. Gli scarponcini della Timberland facevano parte del paesaggio urbano in cui si muoveva ogni giorno la Milano da Bere negli anni Ottanta. E chiunque le indossasse, pure nella lontana Canicatti, si sentiva parte di quella Milano da Bere.

Proprio ripartendo dal suo immaginario urban, anche se resta il marchio preferito dai boscaioli canadesi, Timberland lancia la scarpa Bradstreet che trova il proprio punto di riferimento nelle classiche Bradstreet Chukka, ma con – appunto – un tratto più urban e una linea slanciata, per accompagnare l’uomo in carriera nei suoi impegni quotidiani.

Dotate di tecnologia Sensorflex, sono “Fatte per flettersi” come ben racconta il loro claim. Infatti questa scarpa avvolge il piede come un guanto o una seconda pelle e si infila come un calzino, grazie alla fascia elasticizzata attorno alla caviglia che ricorda i pedalini. Inoltre il piede viene ben sostenuto dal plantare Ortholite®. La tecnologia Sensorflex™ è una suola a triplo strato dotata di ammortizzazione attiva che controspinge il piede grazie alla flessibilità dinamica, offrendo quindi un sostegno ottimale anche sui terreni più aspri per gite fuori porta nelle giornate primaverili.

Esteticamente sono poco audaci ma molto eleganti e sportive. Non sfigurano mai nelle occasioni mondano/sportive come una premiazione di un torneo di golf o una regata. Scarpe che fanno la differenza con rifiniture impeccabili in ogni piccolo dettaglio, dalle cuciture alla suola esterna bianca realizzata con gomma riciclata.