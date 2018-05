Le t-shirt di Joe T Vanelli: dalla musica alle passerelle

editato in: da

Dopo aver lavorato come dj alle sfilate di importanti stilisti come Versace e Fiorucci, il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vanelli ha deciso di unire la sua passione per il mondo del clubbing a quella per la creatività, creando una sua linea di moda.

La JTV Collection nasce dalla voglia di produrre una linea di T-shirt ispirate a grafiche di artisti che Vanelli ha incontrato nel corso della sua carriera. I prodotti del brand sono reperibili solo sul web e attualmente sul sito ufficiale è possibile trovare quattro collezioni che presentano stili e temi molto differenti tra loro.

Sex & Guns è pensata per l’uomo high profile e presenta quattro grafiche di donne in pose sensuali, erotiche e provocatorie per rappresentare la perfetta sensualità. Sport Legend propone t-shirt in limited edition con le più grandi icone dello sport disegnate dall’artista Jorge Arèvalo. L’unica disponibile al momento è quella che ha come soggetto il grande Armando Maradona, che indossa la maglia azzurra del Napoli col numero 10, iconica per tutti gli amanti del calcio. Supalova è la collezione firmata da Miguel Silveira, in arte Migs, artista e designer brasiliano, che presenta una serie di otto grafiche che giocano sul tema dei teschi e delle creature fantastiche. E infine True Boxeur, la collezione disegnata da Jorge Arèvalo che, ispirato da Muhammad Alì, nel suo design riesce a unire l’eleganza dell’inconfondibile silhouette del pugile a elementi tipici dello street style.

Sempre alla ricerca di talenti grafici e idee originali, con JVT Collection, Vanelli vuole essere un punto di riferimento per nuovi artisti che vogliono mettersi in gioco creando grafiche nuove e originali per la collezione.