Le Converse tatuate di Dr Woo

Il padre lo voleva medico. Risultato? Brian Woo ha cominciato a trafficare con i tatuaggi all’età di 13 anni, fino a essere scelto come apprendista al leggendario Shamrock Social Club di Los Angeles, dove le star sono disposte ad attendere mesi per farsi tatuare i capolavori degli artisti di studio. Oggi per farsi tatuare da Dr Woo le più grandi star del cinema e della musica, come Rihanna, Miley Cyrus e Johnny Depp, aspettano fino a 6 mesi.

La “firma” di Woo consiste in disegni sottilissimi, a tratti evanescenti, quasi mai a colori ma giocati sulle sfumature di grigio. La fermezza della sua mano è leggendaria e gli consente di affrontare come nessuno linee geometriche. Il tatuaggio che lo ha reso famoso è quello di un lupo composto da costellazioni, la prima volta – per inciso – che ha usato i suoi caratteristici cerchi e linee per creare una immagine.

Recentemente ha dichiarato di voler sperimentare altri campi creativi, con un particolare interesse per la manipolazione di oggetti quotidiani. Le Converse Dr. Woo’s Chuck 70 sono la prima uscita di Brian in questa new wave creativa. “Volevo qualcosa di pulito, volevo sorprendere con qualcosa di inatteso da me”, ha dichiarato il dottor Woo in merito alla sua collaborazione con Converse.

La storia del ragno e della mosca trasforma la tela di Chuck 70, offrendo un’estetica dettagliata ma minimalista che consente l’esplorazione di idee letterali e concettuali. Più evidente è la storia intorno al ragno che mangia la mosca. La chiave, dice il dottor Woo, è di indossarli “finché non vengono distrutti”. La storia poi diventa personale mentre il ricamo del ragno diventa ruvido, strappato e sfocato. In questo modo la storia finisce per appartenere a ciascuno di noi.

La collezione Converse x Dr. Woo è disponibile dal 20 gennaio su converse.com e presso i rivenditori selezionati.