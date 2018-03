Le 10 migliori università al mondo: c’è anche l’Italia

editato in: da

La Sapienza, il Politecnico e la Bocconi: sono tre le università italiane nella top ten delle migliori al mondo. A dirlo QS World University Rankings, una classifica di università che viene pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds, azienda britannica che si occupa di educazione e studio all’estero, e che riporta le migliori università di tutto il globo.

Roma e Milano, quindi salgono sul podio delle migliori dieci. La capitale con La Sapienza, mentre Milano con ben due atenei: Politecnico e Bocconi. Per quanto riguarda l’università romana l’eccellenza si concentra sul percorso di studi in Scienze dell’Antichità, facoltà migliore al mondo che supera grandi nomi come Cambridge, Oxford e Harvard, che si classificano (in ordine) seconda, terza e quinta.

Sempre La Sapienza entra come nona per il percorso di studi in Archeologia. Tra le top 50 per tre aree di studi differenti: Scienze Archivistiche e Libraie (33esima), Fisica e Astronomia (39esima) e Scienze Naturali (50esima).

Spostandoci a Milano, troviamo fra le migliori facoltà il Politecnico che si piazza al quinto posto al mondo per il Design e il nono per quanto riguarda Architettura, Ingegneria Civile e Ambientale. Nella Top 50, invece, per Ingegneria meccanica (17esimo posto), al medesimo posto si inserisce anche per l’area Ingegneria e Tecnologia. Ingegneria Elettronica è al 35esimo posto, al 44esimo Informatica.

L’altra Università Milanese a scalare la classifica delle migliori dieci al mondo è la Bocconi che si classifica al decimo posto per Business & Management, undicesimo posto per Scienze Sociali e Management e 16esimo per Contabilità e Finanza.

L’Università di Bologna non è tra le prime dieci al mondo, ma si piazza molto bene nella top 100 con ben 25 facoltà. Mentre quella di Pisa arriva al 12esimo posto per Scienze dell’Antichità, stesso ambito ma 13esimo per quella di Tor Vergata.

Restiamo nella top 50 dei migliori atenei con Padova al 27esimo posto per Anatomia e Fisiologia, l’Università degli Studi di Milano, invece, che si piazza al 49esimo posto sia per Odontoiatria che per Veterinaria, Farmacia al 46esimo posto.

Per quanto riguarda il sud Italia a portare il vessillo delle top 100 al mondo è l’Università degli Studi di Napoli Federico II con Ingegneria Civile e Ambientale.