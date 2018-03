Bottecchia “entra nel giro” con la Emme 4

L’incontro fra il team di ciclismo guidato da uno dei più esperti manager in circolazione – l’eroe dei Due Mondi Gianni Savio – e Bottecchia, non è solo l’intreccio fra un mito vivente e una leggenda. Se infatti a questo aggiungi un monolite, il fatto che Gianni Savio è uno dei massimi conoscitori del ciclismo sudamericano (oltre a essere Team Manager dell’Androni è il CT della nazionale venezuelana di ciclismo) e l’epica storia di un marchio fondato nel 1926, allora ci sono tutti gli elementi per scrivere un romanzo degno del Realismo Magico di Gabriel Garcia Marquez.

Ma per non perdere di vista la realtà, la notizia è che Bottecchia Emme 4 sarà la bici ufficiale del Team Androni Giocattoli Sidermec al centounesimo Giro d’Italia e che andrà sul mercato al costo di 8.499.00 euro (iva inclusa), in tiratura limitatissima, solo 101 (come le edizioni del Giro) esemplari.

La particolarità delle squadre di Gianni Savio sono fondamentalmente due: presentano sempre un numero elevato di ciclisti sudamericani e sono sempre incredibilmente battagliere, riuscendo infatti a portare a casa vittorie di prestigio, mettendo al traguardo le ruote dei propri atleti davanti a quelle blasonatissime dei team del circuito ProTour, il circuito che include l’Elite del ciclismo mondiale con squadre come SKY, BMC o Astana, solo per dirne alcune.

Quasi come se fosse progettata per esaltare le caratteristiche tecniche di chi ha la competitività nel proprio DNA, EMME 4 è una road bike da competizione altamente performante: realizzata in Monolith, una nuova tecnologia che permette di creare un telaio monoscocca, un unico pezzo privo di qualsiasi punto di giuntura tra il quadrilatero anteriore e il carro posteriore. Le fibre di carbonio sono state distribuite omogeneamente su tutta la lunghezza del telaio, spingendo così al massimo l’elasticità e la reattività della bici per cogliere l’attimo per infilarsi nella fuga vincente o per provare un colpo da finisseur a pochi chilometri dal traguardo.

In occasione del Giro d’Italia 2018, Bottecchia offre ai suoi fan la possibilità di vincere uno di questi gioielli con il concorso Entra nel Giro. In palio ci sono oltre all’ambita EMME 4 Squadra e le divise ufficiali del team Androni Giocattoli Sidermec. Regolamento e modalità di partecipazione saranno pubblicate a breve sul sito bottecchia.com.