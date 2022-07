Fonte: ANSA Jennifer Lopez si è sposata: il patrimonio della superstar

Fiori d’arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck che sono convolati a nozze in gran segreto nelle scorse ore. Palcoscenico del legame tra i due è stata una cappella “drive through” di Las Vegas, con JLo e il suo storico fidanzato, col quale è tornata di recente, che hanno pronunciato il fatidico sì a bordo della loro Cadillac.

A confermare quella che inizialmente era solo una voce di corridoio giunta dall’America è stata la stessa superstar, che sui social ha raccontato: “Dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale ce l’abbiamo fatta per un pelo”.

JLo e Ben Affleck sposi, le nozze segrete

Niente super feste, niente luci dei riflettori in grande stile hollywoodiano per i “Bennifer”, che hanno anzi scelto la Little White Wedding Chapel per coronare il loro amore. Con loro c’erano i figli che, poco prima della mezzanotte, hanno assistito all’emozionante sì dei due e hanno fatto da testimoni.

Solo qualche settimana fa era arrivata la notizia del loro fidanzamento ufficiale e nelle scorse ore è arrivata la licenza matrimoniale che ha permesso ai due di diventare marito e moglie. Nei documenti i due attori sarebbero segnati con i loro nomi completi, ovvero Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez, ma successivamente lei avrebbe scelto di prendere il cognome del neomarito (qui vi abbiamo parlato delle cifre folli spese per il matrimonio Pascale-Turci).

Il patrimonio di JLo

Soltanto tre mesi fa, quando i due hanno annunciato la volontà di sposarsi dopo essersi ritrovati dopo 18 anni dalla rottura, era stato stipulato un vero e proprio accordo prematrimoniale tra Affleck e JLo, con l’attrice che si era preoccupata più della vita sessuale che della salvaguardia del proprio patrimonio in caso di divorzio.

Il patrimonio della 52enne è infatti uno di quelli da capogiro, con cifre a otto zeri che fanno gola a tutti. Secondo gli ultimi rilievi forniti da Celebrity.net, la donna ha un patrimonio di 400 milioni di dollari, con uno stipendio medio annuo di 40 milioni. I guadagni di JLo arrivano principalmente dalle esperienze fatte nel mondo del cinema, ma non solo. L’artista statunitense, infatti, conta anche numerosi affari nel mondo dell’imprenditoria. JLo sveste spesso i panni dell’attrice e cantante per vestire quelli dell’imprenditrice, con tante attività nel settore della moda e della cosmetica. La 52enne conta infatti nel suo portfolio oltre 25 profumi a suo nome, una linea di trucco Iglot e diverse linee di abbigliamento come Kohl (qui vi abbiamo parlato del patrimonio di Ricky Martin).

Nel passato recente è anche stata scelta come volto Versace, affare che le ha portato in tasca diversi milioni di euro. Ma, come detto, i guadagni maggiori arrivano dal cinema e dalla tv. Solo per aver ricoperto il ruolo di giudice di American Idol, Jennifer Lopez ha incassato 12 milioni di dollari.

Il conto in banca del neomarito Ben Affleck se la passa peggio, per così dire. L’attore ha infatti un patrimonio totale di circa 120 milioni di dollari, guadagni arrivati principalmente dagli ingaggi ricevuti per i ruoli ricoperti in film come “Batman”, “Smokin’ Aces”, “State of Play” e “Armageddon – Giudizio finale”.