Jeff Bezos, Ceo di Amazon, è di nuovo l’uomo più ricco del mondo

editato in: da

Leader nella vendita online, il colosso Amazon soddisfa tutti i giorni le esigenze di milioni di utenti.

Si può contare su un’offerta ampia e diversificata e a separare un videogioco da un elettrodomestico c’è solo un click. Così come la fama e la qualità di Amazon sono famose in tutto il mondo, allo stesso modo il suo fondatore è noto per i suoi guadagni a tanti zero.

Il fondatore e CEO del colosso della vendita al dettaglio Jeff Bezos, è infatti l’uomo più ricco del mondo. A sostenerlo è la classifica dei milionari fatta da Forbes World: il suo guadagno netto è di $141,9 miliardi. Batte così il fondatore della Microsoft Bill Gates, che si aggiudica il secondo posto con 92,9 miliardi di dollari. Segue Warren Buffet, uno dei più grandi investitori del mondo, al terzo posto e con un guadagno di 82,2 miliardi di USD.

Nel corso del 2018, Bezos era stato già definito l’uomo più ricco del pianeta e con lui anche la sua azienda, considerata la seconda più importante del mondo, subito dopo Apple. Un successo in netta crescita dunque confermato anche dal fatto che Amazon si è classificata all’ottavo posto nella lista delle maggiori aziende americane del 2018. Può infatti vantare un fatturato di 177,97 miliardi di dollari.

All’età di circa 30 anni, Bezos che in quel momento prestava servizio in un hedge fund a New York, viene colto dall’idea di creare una libreria online. Cavalcando l’onda della crescita esponenziale di internet, Bezos realizza la sua idea nel 1994 e il resto è storia nota. Il nome Amazon, che trae ispirazione da un fiume in Sud America, porta fortuna e da lì a breve l’impresa riscontra un grande successo. Inizialmente concepito come vetrina per vendere libri, Amazon riesce a generare un fatturato di 20.000 dollari a settimana in soli due mesi. Nel 2013 Bezos acquista anche The Washington Post per 250 milioni di dollari.

Amazon è molto di più ed è infatti anche all’avanguardia nel cloude storage. Sono tante le organizzazioni, come ad esempio Netflix, che utilizzano lo storage del colosso della vendita online tramite i servizi cloud.