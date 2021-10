Inter, caos rinnovi. Cosa succede con Lautaro, Brozovic e Barella

Il futuro dell’Inter dipende dal rinnovo dei contratti di alcuni calciatori fondamentali come Lautaro Martienz, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Il club intende concedere un importante aumento dell’ingaggio ai tre giocatori, ma non sarà facile a causa delle note difficoltà finanziarie della proprietà nerazzurra e della grande richiesta che i calciatori hanno sul mercato.

Si complica la trattativa per il rinnovo di Brozovic

Perdere Brozovic gratis sarebbe un duro colpo per l’Inter. Il centrocampista croato, che è da anni un punto di riferimento della squadra e non ha un vero sostituto nella rosa, andrà in scadenza di contratto coi nerazzurri nel giugno 2022 e sembra voler prendere tempo per quanto riguarda il possibile rinnovo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista era atteso al Suning Training Centre di Appiano Gentile per un appuntamento importante con la dirigenza nerazzurra in compagnia di suo padre e della consulente legale, e invece si è presentato da solo.

Ormai da mesi l’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha provato a ridurre le distanze con Brozovic specificando che il club intende venire incontro alle richieste del calciatore e concedergli un aumento di stipendio adeguato al suo livello tecnico. La famiglia, però, continua a prendere tempo e a rimandare l’inizio di una vera e propria trattativa.

Quanto guadagna Brozovic. Le richieste per il rinnovo

Brozovic guadagna al momento 3,5 milioni di euro netti a stagione, e richiede un contratto da top player della Serie A, intorno ai 6 milioni di euro annui. Marotta, dal canto suo, sembra intenzionato ad offrire una cifra vicina ai 5 milioni di euro, intorno alla quale si dovrebbe trovare un accordo. È chiaro però che, oltre a mettere pressione sul calciatore e la sua famiglia, Marotta debba anche guardarsi dalle pretendenti, PSG e Liverpool su tutte, che si inseriranno ufficialmente nella trattativa da gennaio, quando teoricamente Brozovic potrebbe già firmare per un altro club. La società spera di riuscire ad avviare una trattativa dopo la prossima gara dell’Inter in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, ma la situazione è tutta da definire e comincia a diventare piuttosto complicata.

In salita anche il rinnovo di Perisic

Anche Perisic è in scadenza di contratto a giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo sembra diventare sempre più difficile. L’esterno croato, infatti, guadagna 5 milioni di euro a stagione e nella speciale classifica nerazzurra degli emolumenti si attesta al quarto posto, a ridosso del podio. L’Inter, che non reputa Perisic un giocatore insostituibile e centrale per i progetti futuri della società, è disposta a offrire una cifra vicina ai 3 milioni di euro, molto lontana dall’ingaggio attuale del calciatore. Perisic dovrebbe accettare, quindi, un’importante riduzione dell’ingaggio per rimanere in nerazzurro, cosa che al momento non sembra disposto a fare.

Più vicini i rinnovi di Barella e Lautaro

Nicolò Barella, fresco campione d’Italia e d’Europa, è al centro dell’attenzione di tutte le maggiori squadre europee. L’Inter lo sa ed è pronta a blindare il suo numero 23 con un contratto fino al 2026 e l’assegnazione della fascia di capitano. Col nuovo contratto, il centrocampista sardo continuerebbe a percepire 2,5 milioni di euro fino al 2023 e vedrebbe aumentare progressivamente il suo stipendio nel triennio successivo fino al 2026, quando raggiungerebbe i 7 milioni di euro di ingaggio. Si arriverebbe quindi ad una somma complessiva di 25 milioni di euro, pari a quanto chiesto dal giocatore. Anche il rinnovo di Lautaro Martinez sembra ad un passo: la stella argentina dell’Inter dovrebbe firmare fino al 2026 con il club nerazzurro ad un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti pià bonus. Ma l’Inter deve affrettare le operazioni, perché anche su Lautaro, che sta segnando a ripetizione sia con la maglia nerazzurra che con quella albiceleste dell’Argentina, ci sono tantissimi grandi club alla finestra.