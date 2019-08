In vendita la ex casa dove ha vissuto Meghan Markle a Los Angeles: ecco quanto vale

editato in: da

È stata messa in vendita lacasa dove Meghan Markle ha vissuto prima di diventare Duchessa.

La struttura si trova a Los Angeles, città dove Meghan ha vissuto e lavorato per diverso tempo. Lì abitava con il suo ex marito Trevor Engelson, con cui è rimasta sposata dal 2011 al 2013.

La casa non sarà una dimora reale ma, considerate le sue dimensioni, non può certo essere considerata “un’umile dimora”. La struttura è dotata infatti di quattro bagni e tre camere da letto, e si trova a pochi passi dal centro di Tinseltown.

In questa casa, come anticipato sopra, Meghan Markle ha vissuto durante il periodo in cui stava cercando di far decollare la sua carriera come attrice e blogger. La proprietà in stile coloniale si estende per ben 2.262 metri quadrati, ed è stata messa in vendita al prezzo di 1,8milioni di dollari.

Al primo piano si trova un’ampia sala da giorno con soffitti alti, un camino ed eleganti modanature bianche. A destra dell’ingresso c’è invece una grande zona relax collegata alle scale che portano al piano di sopra. Tutte le camere da letto si trovano al secondo piano, e quella principale è pure dotata di un bagno privato (in marmo e con piastrelle disposte a mosaico).

I pavimenti sono in legno naturale e si estendono in tutto il piano inferiore, compresa la grande cucina (abitabile, in acciaio inossidabile e dotata di elettrodomestici funzionanti) e la sala colazione (con ripiani in marmo e rifiniture in oro).

All’interno la luce naturale illumina perfettamente tutti gli ambienti ma vi è una zona esterna alla casa dopo è possibile godersi una bella giornata di sole all’aria aperta. Il giardino, infatti, è addobbato e arredato come punto di ristoro. Secondo fonti certe Meghan è stata la proprietaria della struttura, ma adesso non è più chiaro chi sia l’attuale padrone di casa.

Oggi la Principessa vive a Frogmore Cottage con Harry e il suo primogenito Archie, tuttavia la Duchessa di Sussex potrebbe presto ritornare a Los Angeles. Si dice che sia lei che Harry stiano pianificando un tour reale negli Stati Uniti, con una delle tappe previste a Hollywood.

Secondo alcuni, inoltre, non è da escludere che la coppia reale stia valutando l’ipotesi di acquistare una proprietà a Los Angeles, in modo da avere un punto da appoggio per andare a trovare la mamma di Meghan, al quale la Duchessa è molto legata.