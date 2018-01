Il tempo su misura, nuovo Classic Worldtimer Manufacture

Il tempo è prezioso, ne sanno qualcosa gli uomini d’affari sempre in giro per il mondo che buttano un occhio all’ora del luogo in cui sono e uno a quello in cui vivono. Finalmente è arrivato l’orologio che fa per loro: il nuovo Classic Worldtimer Manufacture di Frederique Constant permette di consultare l’ora di ventiquattro città del mondo.

Infatti sul quadrante è stata elegantemente incisa una mappa del mondo e come le edizioni precedenti, sulla circonferenza dell’orologio sono state posizionate ventiquattro città scelte per rappresentare un fuso orario diverso. La lancetta della data, situata a ore 6, si armonizza perfettamente al quadrante.

Come sempre quando si parla di Frederique Constant la perizia tecnica di meccanismi e complicazioni e la cura del dettaglio è sempre massima per un marchio che viene associato ad alta qualità, ricerca di differenziazione e precisione nel design come nella manifattura.

Il movimento calibro FC-718 è letteralmente straordinario: come avviene dal 2004 è stato infatti progettato, sviluppato e prodotto in-house; inoltre, le funzioni Worldtimer e la data sono tutte regolabili mediante la corona, senza alcun pulsante aggiuntivo.

Per impostare facilmente le funzioni è necessario scegliere fra tre impostazioni:

– la prima consente all’utente di caricare l’orologio ruotando la corona verso l’alto

– la seconda di impostare la data e la città ruotando la corona rispettivamente verso l’alto e verso il basso

– la terza posizione consente di impostare l’ora ruotando la corona verso il basso.

Questo segnatempo presenta due dischi separati, uno con indicazione delle 24 ore giorno/notte e l’altro per le ventiquattro città. Il calibro FC-718, come tutti i movimenti Manufacture, si distingue per la decorazione Perlages e Côtes de Genève e vanta una riserva di carica di 42 ore. A impreziosire ulteriormente questo orologio c’è un cinturino in alligatore verde dello stesso colore del segnatempo. Il prezzo si aggira intorno ai 3.000 euro.