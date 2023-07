I principi attivi nei cosmetici maschili: cosa non deve mancare

Fonte: BARBERINO'S BARBERINO'S

Oggi i cosmetici non sono solamente qualcosa che riguarda le donne: sempre più uomini prestano attenzione alla propria beauty routine. Per prendersi cura di pelle e capelli è però importante scegliere il prodotto giusto, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiologiche della parte del corpo che si va a trattare.

La pelle dell’uomo ha infatti una composizione diversa da quella della donna. Gli uomini hanno un’epidermide più spessa del 20%; è più compatta, ricca di collagene e di ghiandole sebacee, che la rendono incline a impurità e acne.

Proprio per questo sulla pelle maschile i segni dell’invecchiamento cutaneo compaiono più tardi, ma si evolvono in maniera rapida. Non bisogna dimenticare poi le rasature: gli uomini ne effettuano 16.000 nell’arco di una vita, sottoponendo la pelle del viso a stress continui.

Sono differenti anche le necessità dei capelli. Tra gli uomini sono più comuni i casi di calvizie totale o parziale, rendendo più importanti ingredienti e principi attivi rinforzanti e anticaduta. Infine la barba necessita di cure apposite e prodotti specifici, poiché possiede un pH differente rispetto a quello dei capelli.

Barberino’s, catena di barbershop, ha creato una guida dedicata ai principi attivi e agli ingredienti che non possono mancare nella beauty routine maschile.

Olio di Argan

Conosciuto come “oro liquido”, l’olio di Argan è un olio multifunzione che viene estratto dalla pianta di Argania spinosa, tipica del sud del Marocco. Si tratta di un ingrediente ricco di antiossidanti e proprietà nutritive e idratanti perfetto per la cura del viso e del corpo. Il suo effetto anti aging consente di migliorare l’elasticità della cute e contrasta le rughe. Un ingrediente perfetto per donare lucentezza e idratare barba e capelli.

Vitamine A ed E: le alleate per una pelle sana

Le vitamine A ed E sono essenziali per la salute della pelle in particolare per quella a tendenza acneica. La vitamina A è un principio attivo che contrasta l’invecchiamento, mentre la vitamina E opera come un potente antiossidante. Entrambe vanno inserite nella beauty routine per regalare energia alla pelle.

Caffeina e mentolo

La caffeina è nota per le sue proprietà rivitalizzanti e viene usata come principio attivo per prevenire la calvizie. I suoi effetti raddoppiano se associati viene associata al mentolo che migliora il microcircolo del cuoio capelluto, con un’azione stimolante.

Alfa-idrossiacidi

Gli alfa-idrossiacidi (AHA) sono fra gli ingredienti più usati in cosmetica, grazie alle proprietà antiossidanti ed esfolianti. Puliscono lo strato superficiale dell’epidermide, eliminando le cellule morte e le impurità, per un’esfoliazione perfetta.

Vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per la salute di cute e capelli. In particolare la vitamina B5 ha proprietà lenitive e dona elasticità alla pelle, rendendola nutrita e idratata.

Acido ialuronico

L’acido ialuronico dona resistenza e tonicità alla pelle. Già presente nei tessuti connettivi naturalmente, può essere reintegrato con trattamenti dermatologici e cosmetici che idratano e combattono i segni del tempo.

Contenuto offerto da Barberino’s