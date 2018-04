Hublot, l’orologio con giacca… antiproiettile

editato in: da

Hublot si afferma sempre più come marchio del lusso che fa dell’esclusività la sua caratteristica prima. Il suo ultimo progetto unisce moda, tecnologia e alta orologeria. Il risultato? È facilmente deducibile dalle parole con cui Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, sintetizza questo incredibile progetto:

“Per Hublot, questa è la dimostrazione di quanto siamo in grado di fare in termini di esclusività. Una giacca all’avanguardia sia dal punto di vista fashion che da quello tecnologico, realizzata da nostri partner Karmaloog, e un orologio che rispecchia l’eccezionale savoir-faire dei nostri orologiai e le straordinarie capacità dei nostri artigiani, per un risultato spettacolare e unico.”

La giacca è un capo alla moda realizzato in carbonio aramidico, un materiale di recente sviluppo: ottenuto dalla stratificazione di nanotubi di carbonio finemente tessuti è in grado di assorbire e resistere all’impatto di potenti proiettili. Altra particolarità è la possibilità di personalizzare le cerniere della giacca con un set di tre cursori gioiello per ogni lampo: quello della zip principale è in oro bianco 18 carati full pavé (con 39 diamanti per un totale di 0,88 carati) coordinato al cursore in oro bianco e ai cursori delle due tasche laterali a forma di H (che sta per Hublot), che possono essere sostituiti con cursori con la scritta Karmaloog in oro bianco 18 carati.

L’orologio è stato ribattezzato Hublot Big Bang Tourbillon Croco High Jewellery, un nome che lascia intuire che vi sono stati incastonati 380 diamanti baguette tagliati in modo da somigliare a squame. Grazie a una trovata molto particolare il giubbotto è in grado di fare da “cinturino” all’orologio: nella manica della giacca è presente un dispositivo che permette di inserire l’orologio sul polsino in modo che possa essere ammirato da tutti. E c’è molto da ammirare, infatti il quadrante conta 102 diamanti taglio baguette (per un totale di 4,3 carati). Dispone di un’apertura a ore 6 che consente di ammirare il fantastico tourbillon di cui è dotato il movimento, un calibro HUB6016.

Il set ha un valore strabiliante, un milione di dollari! Questo fa intuire perché il giubbotto è antiproiettile! Lasciando da parte i cattivi pensieri, il primo set sarà consegnato il prossimo 10 febbraio a Las Vegas a un personaggio che non ha bisogno di un giubbotto antiproiettile per difendersi e che ama molto mostrare quanto sia stato abile nel capitalizzare al massimo il suo superbo talento di boxeur, l’imbattuto ex pugile pluricampione del mondo Floyd “Money” Mayweather.