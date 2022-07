Fonte: ANSA Guai con la giustizia per Ricky Martin: il patrimonio e i guadagni

Guai in arrivo con la giustizia di Porto Rico per la star Ricky Martin, accusato di abusi e destinatario di un’ordinanza restrittiva per stalking. A denunciare il cantante sarebbe stato il nipote 22enne Dennis Yadiel Sanchez, che lo avrebbe accusato di aver avuto con lui una relazione e dopo la rottura lo avrebbe tempestato di telefonate.

Guai per Ricky Martin, cosa succede

Il 50enne, star della musica a livello mondiale con singoli di successo come “Livin’ La Vida Loca”, è stato accusato dal nipote di stalking. Secondo quanto riferito da Tmz, Ricky Martin avrebbe avuto col giovane Dennis Yadiel Sanchez, figlio della sorellastra Vanessa, una relazione durata circa sette mesi e alla fine del rapporto, voluto a quanto pare proprio dal 22enne, il cantante avrebbe cominciato a perseguitarlo con chiamate e appostamenti sotto casa.

Sposato con l’artista siriano-svedese Jwan Josef, i rumors delle scorse settimane sull’eventuale relazione extra coniugale di Martin avevano creato non pochi chiacchiericci con lo stesso cantante che si era difeso sui social reputando infondate le accuse arrivate. Dopo che Tmz ha reso noto il nome del nipote, da parte dei legali della star è arrivata la netta smentita dell’attacco, con una precisazione: “Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando con la sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato coinvolto in qualsiasi tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”.

Il “Re del pop latino”, secondo quelle che sono le leggi di Porto Rico, rischia però una pena molto pesante. Secondo le leggi dell’isola sudamericana, il fatto che a subire le presunte molestie sia stato un familiare rappresenta un’aggravante per Ricky Martin, che a questo punto rischierebbe fino a 50 anni di reclusione. Il cantante è dunque atteso in tribunale tra qualche giorno, precisamente il 21 luglio dove si capirà se l’ordine restrittivo sarà rinnovato oppure no.

Martin è nei guai anche per essere stato citato in giudizio dal suo ex manager, secondo il quale non gli sarebbero stati corrisposte pagamenti per un valore complessivo di 3 milioni di dollari.

Il patrimonio di Ricky Martin

Le accuse del 22enne Dennis Yadiel Sanchez nei confronti di Ricky Martin arrivano al termine di un periodo che per il cantante è stato positivo dal punto di vista lavorativo ed economico. Dopo essere uscito di scena malconcio nel 2020, con pochi utili in tasca e una musica che sembra ormai arrivata agli sgoccioli, l’artista ha conosciuto un momento roseo dal giugno 2021 al giugno 2022 (qui vi abbiamo parlato del patrimonio del re della droga Caro Quintero).

In un anno, infatti, il portoricano ha registrato guadagni per circa 58 milioni, facendolo diventare ancora una volta uno degli artisti più ricchi nel panorama mondiale. Martin, infatti, nella sua lunga carriera ha avuto modo di guadagnare 185 milioni di dollari non solo grazie alla musica, ma anche e soprattutto frutto di un gran fiuto imprenditoriale.

Martin infatti possiede diversi ristoranti, come la catena “Le pizze di Papà Ricky” a San Juan, una squadra di calcio nella stessa città oltre ad ave rlanciato il suo marchio di Vodka “Pure Wondermartin – Porto Rico”, ma anche appena lanciato il profumo di successo (“Da Ricky con Amore”) e una linea di moda chiamata “Seduzione by Ricky Martin”.