Giro d’Italia 2019 e montepremi: i guadagni per chi vince la maglia rosa

Tutto pronto per la gara ciclistica più seguita dagli appassionati del settore: al via il Giro d’Italia 2019, ma quanto guadagna chi vince la storica maglia rosa?

Non è di certo un segreto che il vincitore di questa corsa ne guadagni in prestigio e in denaro. A differenza di altre gare come la Parigi-Roubaix dove al vincitore spetta un compenso esiguo e una “pietra”, il Giro d’Italia promette cifre di tutto rispetto.

A partire dalle somme legate agli ingaggi di stagione destinati ai “big” che partecipano alla gara, fino allo stesso montepremi in palio che per questa 102esima edizione ammonta a 1,5 milioni di euro. La classifica generale invece, prevede un montepremi di 592,670€. Nel dettaglio, i ciclisti che rientrano nella classifica dall’11esimo al 20esimo posto portano a casa un compenso di 2.683€, dal nono al primo posto in classifica, i ciclisti guadagnano le somme seguenti:

nono posto: 7.863€;

ottavo posto: 10.725€;

settimo posto: 13.588€;

sesto posto: 13.588€;

quinto posto: 18.154€;

quarto posto: 21.516€;

terzo posto: 68.801€;

secondo posto: 133.412€;

primo posto: 265.668€.

Ma non ci sono solo i premi della classifica generale. A questi vanno ad aggiungersi anche quelli previsti per chi rientra:

nella classifica scalatori;

nella classifica giovani;

nella classifica a tappe.

Il terzo classificato della classifica scalatori guadagna 3.000€, il secondo classificato si aggiudica 4.000€ e il primo in classifica vince 5.000€.

Un po’ più alti i premi della classifica giovani: se il terzo classificato guadagna 6.000€, il secondo porta a casa 8.000€ e il primo classificato, ben 10.000€.

La classifica a tappe invece prevede un premio di 2.753€ per il terzo classificato, una somma di 5.508€ per il secondo classificato e 11.010€ per il primo in classifica.

Giro d’Italia 2019: a quanto ammonta il premio per chi indossa la maglia rosa

Le maglie indossate durante la gara sono quattro e sono previsti dei premi in denaro per i ciclisti che le portano: