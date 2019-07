In Giappone vendono l’uva cara come un’automobile

editato in: da

Alcuni grappoli d’uva sono stati venduti all’asta per una cifra record in Giappone. Ecco di cosa si tratta.

La speciale varietà di uva Ruby Roman è stata battuta per 1,2 milioni di yen, pari a 9.800 euro, il prezzo di un’automobile. La vendita all’asta è avvenuta nella città giapponese di Kanazawa. Si tratta della somma più alta mai pagata per questo frutto, superando il record precedente del 2016 che era stato di 1,1 milioni di yen.

Ad acquistare l’uva Ruby Roman alla cifra di quasi 10 mila euro è stato Takashi Hosokawa, titolare di tre ryokan, hotel in stile giapponese, a Ishikawa. “Abbiamo voluto offrire una cifra record per celebrare l’inizio dell’era Reiwa”, ha detto alla tv locale. “Spero di riuscire a trasmettere ai nostri clienti l’emozione che ho provato io oggi”.

Ciò che rende così speciale e costoso questo tipo di uva è la sua qualità, ad alto contenuto di zucchero, bassa acidità e succosa. Un grappolo è formato da acini grandi e tondeggianti, simili ad una prugna e di colore rosso rubino, da qui il nome “Ruby”. Ogni acino deve pesare almeno 20 grammi e contenere il 18% di zucchero. Un grappolo “special class” può pesare fino a 600 grammi, mentre la tipologia “premium class”, molto rara, ha grappoli che pesano fino a 700 grammi l’uno, di cui un acino arriva fino a 30 grammi di peso.

L’uva Ruby Roman è coltivata nella prefettura di Ishikawa, sulle coste del Mare del Giappone ed è in vendita dal 2008. Per quest’anno gli agricoltori prevedono di venderne circa 26 mila grappoli entro la fine di settembre. Il maltempo di giugno aveva fatto temere il peggio agli agricoltori, preoccupati che i vigneti fossero compromessi per la stagione, poi il caldo seguente per fortuna ha fatto crescere l’uva.

In Giappone tutta la frutta è molto costosa e l’uva Ruby Roman è una delle primizie più richieste nelle aste di stagione dedicate al cibo. Si ritiene che i suoi acini portino fortuna e prestigio, per questo motivo l’uva arriva a prezzi stellari. La Ruby Roman è considerata un bene di lusso e destinata alle occasioni speciali, ad esempio come dono per le persone socialmente importanti.