Gerard Buttler incarna lo spirito di U-Power nella nuova campagna del brand

Celebre e pluripremiato attore, noto al grande pubblico per film di successo mondiale come “300”, “Greenland” e la trilogia di “Attacco al Potere”, Gerard Butler è stato definito uno degli uomini più sexy del mondo, finendo in cima alla lista della rivista People nel 2004. U-Power, azienda italiana leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro, ha appena annunciato il popolare attore come nuovo testimonial internazionale, che rappresenterà il brand nel mondo.

Butler rappresenta infatti il più autentico spirito dell’“uomo U-Power”, forte e vigoroso ma al contempo pronto a sporcarsi le mani ad ogni necessità, un volto che annulla la distanza dai modelli impeccabili del mondo fashion, calandosi nella realtà del lavoro, quella frequentata quotidianamente dagli uomini e dalle donne comuni.

Lo stesso percorso personale e professionale di Butler rappresenta un grande esempio di resilienza e determinazione sul significato profondo della lotta per i propri sogni e obiettivi. U-Power e Gerard Butler correranno insieme per i prossimi tre anni e la collaborazione coinvolgerà tutti i canali media attivi, dagli spot televisivi ai contenuti per i social e per la comunicazione offline. La nuova proposta sarà diffusa in Italia e nei Paesi europei, con uno sguardo rivolto anche oltreoceano.

Gerard Butler andrà ad affiancarsi alla già consolidata presenza di Diletta Leotta, testimonial femminile del brand e protagonista da diverso tempo dei contenuti media di U-Power. Franco Uzzeni, Presidente di U-Power Group, ha commentato così la notizia: “Avere Gerard Butler come testimonial non può che riempirci di orgoglio. Essere rappresentati da un volto di fama globale è una conferma dei successi che U-Power ha raggiunto in questi anni al servizio dei lavoratori. Siamo certi che la collaborazione sarà ben oltre che proficua”.