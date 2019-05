George Clooney mette all’asta un pranzo da 10 mila dollari sul Lago di Como

editato in: da

Al via una “competizione” un po’ diversa dal solito e che in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Un pranzo a quattro, in compagnia di una delle coppie più glamour di Hollywood, George e Amal Clooney, in una delle location italiane più affascinanti di sempre, il lago di Como: ecco una delle aste più appetitose degli ultimi tempi organizzata proprio dalla stessa coppia.

“Ci vediamo sul lago di Como”? Con questa domanda, il noto attore e sua moglie Amal, un’avvocatessa che si occupa di diritti umani nonché professoressa di giurisprudenza e leader nell’ambito della giustizia internazionale, aprono un’asta di beneficienza. In palio due inviti per pranzare con loro nella villa di proprietà che si trova in prossimità del lago di Como.

I soldi raccolti saranno devoluti alla “Clooney Foundation for Justice”, una onlus che si batte nella lotta delle violazioni dei diritti umani e che promuove la giustizia. La coppia, è nota al pubblico per la generosità e per essere in prima linea proprio nella difesa dei diritti umani.

E questa volta mettono a disposizione la loro Villa Oleandra a Laglio, oltre alla loro piacevole compagnia: tutti uniti per una causa importante. L’asta è stata infatti lanciata con un video promozionale dove lo stesso George Clooney, scherzando sulla sua professione, annuncia questa asta pubblica.

Cosa fare per partecipare all’asta di George e Amal Clooney

Per partecipare all’asta, basta collegarsi alla piattaforma online di raccolta fondi Omaze e scegliere quale cifra donare. Si possono donare da 10.000 a 5.000 dollari (ma non ci sono limiti): più alta sarà la cifra data in donazione, maggiori saranno le possibilità di partecipare a questo appuntamento. Ogni dollaro investito permette di comprare 10 “opportunità” per partecipare al pranzo.

Il vincitore potrà presentarsi all’invito in compagnia di un’altra persona e trascorrere serenamente alcune ore con la coppia degustando salumi, formaggi, prosecchi e cibi tipici della cucina italiana. Tutto questo nell’incantevole cornice del lago di Como. E non è tutto: la coppia Clooney mette a disposizione anche un biglietto aereo di andata e ritorno per due persone e un hotel a 4 stelle dove pernottare. L’appuntamento è previsto per la metà di luglio.