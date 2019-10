Vincitori Nobel per l’economia 2019: chi sono Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer

Il premio Sveriges Riksbank in Scienze economiche in memoria di Alfred Nobel è stato consegnato a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer. Ai tre studiosi il Premio Nobel per l'Economia è stato riconosciuto per il loro "approccio sperimentale" volto a contrastare la povertà con soluzioni che producano i loro effetti a livello globale. Le loro ricerche si sono basate in questi anni sullo studio delle iniziative educative e sanitarie che hanno prodotto risultati concreti in questo campo, mossi sempre dall'obiettivo di individuare i programmi di contrasto alla povertà che hanno funzionato davvero. La Royal Swedish Academy of Sciences ha dichiarato che i risultati delle loro ricerche (e quelli dei ricercatori che hanno seguito il loro metodo) hanno notevolmente migliorato le condizioni di chi lavora per combattere la povertà. Scopriamo adesso la storia di Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer prima di ottenere questo importante riconoscimento.