Fenomeno scarpe Lidl, i meme più divertenti

Dopo il successo estivo in Germania (lanciate in sordina a luglio, sono andate a ruba nel giro di pochi giorni), le ormai iconiche scarpe della Lidl sono finalmente sbarcate anche alle nostre latitudini. Per i pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, si tratta di un paio di sneaker gialle, rosse e blu (i colori dell'insegna Lidl, per intendersi) capaci di alimentare un "mercato secondario" davvero incredibili. Nonostante il prezzo di listino di 12 euro, infatti,, con offerte che arrivano a sfiorare addirittura i 1.000 euro. Per questo motivo, il giorno della messa in vendita in Italia, si sono create file e resse tanto all'esterno, quanto all'interno dei punti vendita della catena tedesca della grande distribuzione.