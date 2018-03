MJ-L500 di Panasonic: 229,99€

Vincitore di numerosi premi, vanta la certificazione "Vegan Ok", prima e unica certificazione Etica per prodotti Vegan nata in Italia. Si distingue per la spremitura di soli 45 giri al minuto, una garanzia per ridurre al minimo l'ossidazione dei prodotti trattati e conservare nel miglior modo possibile le proprietà nutritive