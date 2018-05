Magis

Magis è tra i vincitori del salonedelmobile.milano Award, il premio dedicato al meglio dell’arredo e del design presentato in questa edizione. Queste le motivazioni: “Una piccola città ideale ispirata alle opere di Andrea Palladio, con chiare reminiscenze di altri grandi italiani visionari, come Giorgio De Chirico e Aldo Rossi, lo stand di Magis è un vero esempio di ambiente urbano. I prodotti iconici, unitamente a quelli nuovi vivono e comunicano in uno spazio aperto, dove non è chiaro se si è ospiti o protagonisti di questa magica storia”