Quali sono le calciatrici più pagate al mondo

Prende il via oggi, con la gara inaugurale tra Francia e Corea del Sud, l’. Tra le 24 finaliste anche l’Italia che, guidata dal capitano Sara Gama, è inserita nel girone C dei mondiali femminili 2019 con Australia, Brasile e Jamaica. Un raggruppamento duro, ma le Azzurre del CT Milena Bertolini hanno tutte le carte in regola per passare al turno successivo. Il torneo, trasmesso in Italia da RAI e Sky , è considerato da più parti come il “Mondiale della maturità” per il movimento calcistico femminile. E non è un caso che, al crescere della popolarità del calcio femminile, aumentino anche gli stipendi delle giocatrici. Ecco le più pagate al mondo.