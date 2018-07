Campagna abbonamenti Juventus 2018/2019

Laha vinto gli ultimi sette scudetti consecutivi, riuscendo ad infrangere ogni record. La nuova campagna abbonamenti era però partita con qualche polemica di troppo per i costi maggiorati del 30% - si passa infatti dai 595 euro per la curva ai 2055 euro per la tribuna est centrale, ma ogni malumore è stato messo a tacere dall’arrivo di Cristiano Ronaldo , e in breve tempo ogni posto a disposizione per le partite casalinghe dei bianconeri è stato venduto.