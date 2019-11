I 17 miliardari che hanno chiesto di pagare più tasse

In America ben 17 miliardari, tutti nomi di alto profilo per l'economia del Paese, hanno proposto al Governo di introdurre una tassa sulla ricchezza per combattere il sempre più preoccupante divario tra ricchi e poveri, finanziando in questo modo iniziative di tipo assistenziale e previdenziale. Per questo, lo scorso giugno, hanno deciso di pubblicare e firmare una lettera aperta indirizzata ai candidati alle prossime elezioni presidenziali, chiedendo appunto loro di aumentare le tasse e colpire i redditi più alti o - per meglio dire - più ricchi. Da Bill Gates all'erede di Walt Disney, scopriamo i volti e i nomi dietro a questa iniziativa.