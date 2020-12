I migliori vini d’Italia 2020 secondo il Gambero Rosso

Il 2020 è stato un anno difficilissimo per tutta la filiera agroalimentare, compreso il vino . Nei mesi scorsi Coldiretti ha lanciato vari allarmi legati non solo alle perdite per via del crollo dei consumi e delle chiusure dei ristoranti, ma anche e soprattutto per le difficoltà nell'assumere lavoratori stagionali da impiegare nella vendemmia . Ora che il 2020 è quasi finito, però, le tradizioni restano vive: su tutte, quella di Gambero Rosso, legata proprio alla premiazione dei migliori vini d'Italia