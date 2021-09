Le migliori università nel mondo e in Italia: ecco il World University Rankings 2022

Quali sono le migliori università al mondo? E in Italia? Times Higher Education ha appena pubblicato il World University Rankings 2022, che include più di 1.600 università in 99 Paesi e territori, posizionandosi così come la più grande e diversificata classifica universitaria. Il ranking si basa su 13 indicatori di performance che misurano le prestazioni delle università in 4 aree: insegnamento, ricerca, trasferimento di conoscenze e prospettive internazionali. Quest'anno sono state analizzate più di 108 milioni di citazioni in oltre 14,4 milioni di pubblicazioni di ricerca, includendo le risposte ai sondaggi di quasi 22mila studiosi in tutto il mondo. Complessivamente, sono stati raccolti oltre 430mila dati da più di 2.100 istituzioni che hanno inviato dati.