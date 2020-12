Le migliori serie Sky da non perdere

Si preannuncia un 2021 ricco di sorprese in casa Sky, con serie tv da non perdere pronte al debutto. Il ricco catalogo della pay tv è visibile, oltre che con il classico abbonamento con decoder, anche tramite il servizio in streaming NowTv. Tra telefilm che arriveranno e altri che è già possibile guardare, il roster Sky si presenta davvero ricco e a prova di noia, perfetto per trascorrere le fredde sere invernali in cui non è ancora possibile muoversi liberamente.