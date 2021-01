Migliori pizzerie d’Italia 2021, torna l’appuntamento con la guida del Gambero Rosso

La pandemia da SARS-CoV-2 non ferma le giurie delle più prestigiose riviste culinarie al mondo. Dopo la pubblicazione della Guida Michelin 2021 sui migliori ristoranti al mondo arriva anche l’appuntamento con la guida Gambero Rosso alle migliori pizzerie d’Italia 2021, che arriva in concomitanza con la celebrazione della "Giornata mondiale della pizza". Arrivata alla sua ottava edizione, la guida “Pizzerie d’Italia 2021” vuole essere un premio a un settore che, nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo anno, continua a sperimentare, progettare, rinascere e crescere. Una tendenza dimostrata dalle 16 nuove attività che, nonostante tutto, sono riuscite a guadagnarsi il massimo riconoscimento della guida del Gambero Rosso: i Tre Spicchi (per chi fa pizze tonde) e le Tre Rotelle (per chi fa pizza al taglio).