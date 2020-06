Michael Jordan dopo l’uccisione di George Floyd: donerà 100 milioni contro il razzismo

Un gesto di quelli che fanno la storia, come l'ha fatta lui, nel basket. Michael Jordan ha deciso di donare un'incredibile somma per combattere il razzismo. La stella dei Bulls donerà ben 100 milioni di dollari in dieci anni da destinare a varie organizzazioni di tutti gli Stati Uniti che si battono per l'uguaglianza razziale, la giustizia sociale e un accesso più ampio all’educazione.