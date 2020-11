Maradona, guerra per l’eredità: quanto vale il suo patrimonio e a chi andrà

In Argentina si sta spargendo la voce che Diego Armando Maradona avesse sul conto in banca solamente 100 mila dollari. Un importo esiguo se si pensa a tutto quello che ha guadagnato, anche se il grosso sarebbe stato sgonfiato da amici, raggiri e debiti milionari. La vita sentimentale assai vivace ha contribuito al resto: e adesso che Maradona non ha lasciato alcun testamento è partita la battaglia per l'eredità, dato che il patrimonio di Diego non si limita al suo estratto conto