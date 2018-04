Dyson Ciclone V10 (529 euro)

Finalmente un gadget tecnologico che può mettere pace in famiglia, unendo l'attrazione fatale verso i gadget hi-tech di Lui e il pragmatismo di Lei: si tratta dell'aspirapolvere senza cavi, traini o sacchetti progettato da Dyson in 10 anni di ricerca. Quando aiutare in casa diventa cool