Harry e Meghan prendono le distanze dai Royals: gli effetti sulle finanze della Corona inglese

È passato più di un anno e mezzo da quando, nel maggio 2018, il principe Harry e Meghan Markle si dichiaravano amore eterno sposandosi al cospetto di Dio, della Famiglia Reale e di quasi due miliardi di telespettatori sparsi in tutto il mondo (che attaccati alle loro TV non si sono persi un momento della diretta delle nozze). La loro unione è stata ribattezzata da molti come una favola moderna, tanto da credere che l'arrivo tra i Royals britannici dell'attrice americana - pure divorziata - potesse davvero avviare la Corona inglese in una nuova era.