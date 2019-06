Fare soldi grazie agli extra: i lavori part time strapagati

Di storie di imprenditori che hanno costruito il loro impero economico grazie ad imprese nate come attività extra all'impiego principale, ce ne sono tante. Un lavoro part-time, difatti, può essere più di un'occupazione supplementare per arrotondare lo stipendio. È questo l'esempio delle sei aziende di cui vi parleremo oggi, avviate sotto l'impulso di una passione e diventate, col tempo, più che redditizie. I fondatori non erano pronti a lanciarsi nel vuoto e a lasciare i propri lavori principali per dedicarsi completamente alla nuova attività. Per questo motivo, prima di fare fortuna, hanno dedicato a questi progetti il loro tempo libero, continuando a fare il proprio lavoro (prima che quello part-time venisse strapagato. Rihanna, Ashton Kutcher, il fondatore della Nike, Jay-Z, ecco da dove hanno cominciato.