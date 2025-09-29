Eventi, dg set e bollicine, stralci di moda a Milano

Settimane impegnative per chi di moda se ne intende. Ancora una volta Milano si è fatta sentire, presentate le collezioni donna alla MFW, che celebra le linee per la stagione spring-summer 2026, con un fittissimo e impenetrabile palinsesto di sfilate, presentazioni, cocktail, cene e party dj set. Centinaia gli appuntamenti disseminati in tutta la città: da via Mecenate ai Navigli, dal Quadrilatero di Montenapoleone a Brera, ogni angolo del capoluogo è cosparso della luce che in questi giorni illumina la città: la moda. Ecco alcuni degli eventi più cool a cui siamo stati.