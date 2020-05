Dolce e Gabbana, con FattoInCasa laboratori d’artigianato via web per aiutare la ricerca anti-Covid

La quarantena anti-Covid ci ha obbligato a stare in casa, per la prima volta. La Fase 2 ci sta permettendo di riaprirci gradualmente alla vita. Senza dubbio, l'emergenza sanitaria ci ha costretto a ripensare i nostri schemi: le abitudini, il lavoro, le passione, gli amori. È proprio in questo momento storico che possiamo riscoprire il valore della casa, sia come spazio per vivere che come luogo di affetti e passioni, per dedicarci, anche, alle cose belle di una volta.