Covid, le 5 priorità degli italiani al tempo della pandemia

Gli italianie attività fisica. Nonostante le restrizioni che il Governo ha introdotto con il DPCM del 24 ottobre , terzo in appena tre settimane, gli appassionati di attività fisica non vogliono fare a meno della loro sessione quotidiana di esercizi. E, a differenza di quanto si potrebbe pensare, le ragioni di questa ritrosia non sono strettamente legate al voler perdere peso o mantenersi in forma fisica. Come emerge da una ricerca da Sportclubby, gli italiani vedono nell’attività fisicaaccumulato in questi mesi e settimane.