Cosa rappresentano i Ponti su ogni banconota da 5 a 500 Euro

Le utilizziamo quotidianamente e se anche alcune non le vediamo spesso, abbiamo sicuramente notato i ponti riprodotti sulle banconote europee. Sorprenderà scoprire che in realtà non esistono, ma rappresentano ognuno un preciso momento della storia europea. La Commissione Europea ha scelto infatti nel 2002 un colore e una dimensione diversa per ogni taglio di banconota e, per creare le raffigurazioni sulle banconote, è stato indetto un concorso, vinto dall’artista austriaco Robert Kalina, grafico presso la Banca Nazionale Austriaca. I suoi disegni rappresentano sette diversi stili architettonici legati a periodi storici europei, uno per ogni banconota.