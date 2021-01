Quali sono le città più digitali in Italia: la classfica

Forum PA, società di servizi e consulenza del gruppo Digital 360 specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, formazione e accompagnamento al cambiamento della Pubblica amministrazione, ha stilato, come ogni anno a partire dal 2012, la classifica delle Smart City. Cioè l'elenco delle città italiane più digitalizzate e innovative. Sono stati analizzati per questo le performance dei 107 comuni capoluogo dal Nord al Sud.