Le 6 città con la qualità di vita più alta: Milano solo 35esima

L’ottavo rapporto realizzato da Deutsche Bank analizza i prezzi e gli standard di vita in 56 città del mondo, rilevanti per il mercato finanziario. Grazie a questa analisi, realizza una classifica a livello mondiale di quelle dove si vive meglio, sottolineando quali città hanno visto il più grande cambiamento non solo nell’ultimo anno ma anche negli ultimi 5 anni. L’Italia appare solamente al 35esimo posto con Milano, che però è prima tra le città con i prezzi più alti. Oltre alla qualità della vita, il report della Deutsche Bank presenta anche la classifica per le città a seconda del reddito a disposizione al netto dell’affitto, del costo della birra, del prezzo del cinema o per mangiare fuori, del costo di un paio di scarpe sportive o dei jeans, del costo per l’abbonamento mensile ai trasporti pubblici e secondo molti altri fattori.