Cucina in vista

La prima regola è legata al buon senso: evita di mangiare giapponese in posti che promettono l'impossibile a prezzi incredibilmente bassi. Passi per piatti a base di riso, ma il pesce crudo può essere tossico, e se non è fresco o ben trattato potrebbe causare gravi disturbi alimentari. Un simbolo di affidabilità? I cuochi che tagliano e sfilettano il pesce a vista, oltretutto guardarli all'opera è un momento spettacolare