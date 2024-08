Con l'estate agli sgoccioli, non c'è modo migliore di godersi il bel tempo e promuovere un turismo sostenibile che esplorare le migliori ciclovie italiane. Questi percorsi ciclabili offrono la possibilità di immergersi nella natura, scoprire borghi storici e ammirare paesaggi mozzafiato, tutto a ritmo lento e rispettoso dell'ambiente. Ecco le dieci migliori ciclovie da fare in estate per un'esperienza indimenticabile.. Il percorso di 15 km parte da Torbole e arriva a Sarche, attraversando la Valle dei Laghi e offrendo viste spettacolari sui laghi di Cavedine, Toblino e Terlago. Ideale per famiglie e ciclisti di tutti i livelli.