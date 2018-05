Fortnite non è solo un videogioco: torneo da 100 milioni di dollari

editato in: da

Altro che “semplice videogioco”: Fortnite passerà alla storia grazie ad un torneo da 100 milioni di dollari.

In queste ore infatti gli sviluppatori di Epic Games hanno svelato di voler investire questa somma astronomica per poter promuovere Fortnite: Battle Royale. Per la stagione competitiva 2018-2019 l’azienda stanzierò la bellezza di 100 milioni di dollari, di cui una parte sarà destinata ai montepremi dei tornei. La cifra è davvero notevole e supera di gran lunga anche quella stanziata per tornei eSport più famosi come Dota 2, che vantava un budget di 20 milioni di dollari, ottenuti però grazie al crowdfunding con le vendite dei Battle Pass.

La decisione dell’azienda è di certo in linea con l’enorme crescita registrata dall’azienda negli ultimi mesi. Fortnite è considerato uno dei titoli più caldi del 2018 e il sospetto è che possa continuare ad esserlo ancora per molto. Le analisi compiute dagli esperti di Fortnite d’altronde fanno pensare che lo stanziamento di 100 milioni di dollari per i tornei non provocherà nessuna perdita per la società che, ancora una volta, riuscirà a chiudere in attivo.

Dal suo arrivo, Fortnite Battle Royale ha sconvolto il mondo dei videogiochi e l’interesse di utenti e investitori è enorme, come dimostra il successo registrato dal videogioco presso eventi come il Lyon eSport, il Ninja Vegas 2018 e il Dreamhack Tour. Il giro d’affari generato da Fortnite d’altronde è davvero straordinario. Secondo gli ultimi dati il titolo di Epic Games è stato il più giocato su console e pc, con un numero di utenti attivi che ha superato quello del cult Grand Theft Auto Online. I ricavi continuano a crescere e il mercato digitale globale ha avuto un ulteriore incremento di 9,1 miliardi di dollari (il settore console ha avuto un aumento del 34%, il settore PC de 33% e i ricavi mobili del 4%). In base a vari rapporti il videogioco riesce a generare non meno di 2 milioni di dollari al giorno, solamente considerando la versione per dispositivi iOS.