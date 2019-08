La Fondazione di Roger Federer ha speso 12 milioni per finanziare scuole in Africa

editato in: da

Il tennista Roger Federer è campione nello sport e nella solidarietà. Con la sua fondazione ha realizzato grandi progetti.

La Roger Federer Foundation è la fondazione creata dal campione di tennis svizzero per aiutare i bambini più poveri, in Africa e non solo, con progetti educativi. In questi anni, Federer ha investito la cifra di 13,5 milioni di dollari per costruire 81 scuole materne in Africa e a mantenerne e migliorarne altre 400 già esistenti.

Il finanziamento ha coinvolto Paesi come il Botswana, il Malawi, la Namibia, il Sudafrica, lo Zambia, lo Zimbabwe e anche la sua Svizzera. Obiettivo dichiarato del programma di beneficenza era quello di aiutare un milione di bambini nell’accesso a un’istruzione di qualità. Un numero record che è stato raggiunto.

La scuola è la base di tutto e una buona istruzione è fondamentale per il futuro di bambini e ragazzi.

Sul sito web della fondazione, Roger Fedrer spiega il suo impegno nell’iniziativa di solidarietà: “Credo nel potere delle persone. Potrebbero aver bisogno solo di un po’ di incoraggiamento iniziale. Sappiamo che una buona istruzione rafforza i bambini, consentendo loro di prendere il proprio futuro nelle loro mani e di svolgere un ruolo attivo nel modellarlo. E confidiamo nella migliore volontà dei genitori che vogliono garantire le migliori opportunità possibili ai loro figli. Per 15 anni la mia Fondazione si è quindi impegnata nel consentire ai genitori e alle comunità locali di offrire a questi bambini l’opportunità di una buona istruzione. Oggi abbiamo raggiunto un milione di bambini”.

Attualmente, come si legge sul sito web, i bambini coinvolti nei programmi di assistenza sono 309mila. La Roger Federer Foundation sostiene progetti educativi nei Paesi dell’Africa meridionale e in Svizzera.

In Africa i programmi si concentrano sul miglioramento della qualità dell’apprendimento precoce e dell’istruzione di base, mentre in Svizzera riguardano la promozione di attività extracurricolari per i bambini colpiti dalla povertà.

Tutte le attività sono realizzate e implementate dalle autorità non governative locali in stretta collaborazione con le comunità locali. L’impatto dei progetti realizzati viene valutato misurando i cambiamenti nei livelli delle prestazioni dei bambini aiutati, nelle percentuali di ripetizioni, assenze o nei tassi di iscrizione.

La Fondazione di Roger Federer vuole dare ai bambini che vivono in povertà gli strumenti per assumere il controllo del loro futuro e modellarlo attivamente. Una istruzione di qualità è il requisito fondamentale affinché questo avvenga, in una scuola che sappia anche accogliere i bambini e offrire loro un ambiente sano e sereno.