Flavio Briatore si da alla politica: nasce il “Movimento del Fare”

Di imprenditori che, dopo aver creato un impero, decidono di mettersi in gioco in politica ce ne sono stati – e probabilmente ce ne saranno – tanti.

L’ultimo a voler annunciare al mondo di essere pronto a concorrere alle prossime elezioni, proprio nel bel mezzo della crisi di Governo aperta da Salvini, è stato Flavio Briatore. Per dare l’annuncio l’imprenditore si è servito dei suoi spazi social, pubblicando un lungo messaggio su Instagram che, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del web.

“Nasce il Movimento del Fare”, così Briatore ha aperto il post. “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta. Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani: Imprenditori e professionisti di successo che insieme, con le loro idee e la loro visione, aiuteranno a far ripartire il Paese, creando lavoro e attirando gli investimenti”.

Gli obiettivi che vuole perseguire il Movimento? Sono già chiari, e sono stati ben specificati dal fondatore “drastica riduzione del cuneo fiscale, cantieri aperti, riforma della giustizia, abolizione del reddito di cittadinanza, lavoro ai giovani e Turismo come eccellenza del Paese, sono le assolute priorità. Ma c’è tanto altro nel nostro programma”.

Pur avendo dichiarato di essere pronto a concorrere insieme a Matteo Salvini alle prossime elezioni (su cui si discuterà in Parlamento proprio in questi giorni), Briatore ha specificato nel suo annuncio di non volersi schierare, per ora. Il Movimento del Fare sarà “totalmente indipendente da qualsiasi partito o corrente politica attuali” perché, come è stato scritto “nasce per essere al completo servizio dei cittadini”. Ad attirare di più l’attenzione, comunque, sono state le frasi con cui Flavio Briatore ha concluso il suo annuncio.

“Io mi metto in gioco in prima persona e so di poter contare su tanti professionisti e imprenditori che condividono le mie idee e vogliono far parte del Movimento del Fare”, e tutto questo – come l’imprenditore ha scritto – senza ricevere nessun euro in cambio. “Insieme, uniti, senza alcun interesse personale e tutti con un unico obiettivo: Salvare l’Italia, ci metteremo a disposizione e al lavoro per amore del nostro Paese. E lo faremo completamente gratis“.