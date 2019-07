Ferragni vs Fedez: chi è l’influencer italiano più ricco

editato in: da

Gli influencer più famosi presenti su Instagarm guadagnano un sacco di soldi. In Italia, tutti conoscono Chiara Ferragni. Ma quanto guadagna veramente la star della moda sui social e in che posizione è rispetto al marito Fedez?

Chiara Ferragni, diventata famosa con il fashion blog The Blonde Salad, è la star italiana di Instagram, seguita da follower di tutto il mondo, attualmente oltre 17 milioni.

Secondo la classifica “Instagram Rich List 2019” elaborata da Hopper HQ, società britannica specializzata in marketing sui social, Ferragni guadagna 58.300 dollari per ogni post su Instagram. È quarta nella classifica europea, dietro a Cristiano Ronaldo (con 975.000 dollari a post), Zlatan Ibrahimovic (200.000 dollari) e Felix Kjellberg (70.800 dollari).

Nella classifica mondiale del settore fashion (moda), invece, Chiara Ferragni è terza. Un’ottima posizione se si considera che davanti a lei ci sono due star mondiali come Bella Hadid, al primo posto con 86.300 dollari per ogni post, e Emily Ratajkowski, a quota 80.700 dollari a post. Entrambe le leader della classifica superano abbondantemente i 20 milioni di follower.

Chiara Ferragni comunque è al primo posto della classifica europea della moda, dietro di lei si piazza un altro celebre influencer italiano, Gianluca Vacchi, con 44.600 dollari a post, quinto nella classifica europea generale. L’imprenditore può contare su un seguito di oltre 13 milioni di follower su Instagram.

E il marito di Chiara, Fedez? Federico Lucia, questo il nome vero del rapper, è staccato dalla moglie: guadagna 28.500 dollari per un post su Instagram, dove lo seguono più di 8 milioni di persone, meno della metà dei follower della moglie. Fedez è ottavo nella classifica europea dei più ricchi su Instagram e settimo in quella internazionale della moda, preceduto dalla britannica Rosie Huntington-Whiteley.

Riguardo agli altri italiani che guadagnano con Instagram, troviamo al nono posto della classifica europea, dietro a Fedez, Mariano Di Vaio, ex modello e fashion blogger, che guadagna 21.300 dollari a post. Di Vaio è decimo nella classifica internazionale della moda.

Se Chiara Ferragni può vantare ottime posizioni nella classifica mondiale del settore fashion e in quella europea dei più ricchi di Instagram, seguita in posizione più distaccata dal marito Fedez, nella classifica internazionale degli influencer più ricchi in assoluto su Isntagram la troviamo molto più indietro, in 43a posizione. Qui dominano Kylie Jenner e Ariana Grande, seguite da Cristiano Ronaldo. Fedez, invece, è in 65a posizione.