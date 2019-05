Amazon, l’ex moglie di Bezos dona metà del suo immenso patrimonio in beneficenza

editato in: da

Solo qualche mese calava il sipario su una delle coppie più ricche al mondo. Jeff Bezos, papà di Amazon e la sua (ex) moglie MacKenzie, annunciavano infatti il divorzio consensuale.

Senza alcun rimpianto e in piena serenità, la coppia è arrivata alla separazione con un accordo tra le due parti e che ha visto MacKenzie incassare il 25% del pacchetto di azioni. Il suo è quindi un patrimonio di 37 miliardi di dollari e in questo modo MacKenzie è entrata a far parte della rosa selezionata di donne più ricche al mondo, secondo Bloomberg è la quarta donna più facoltosa.

Ed ora, arriva la notizia secondo cui la stessa MacKenzie si sarebbe impegnata a donare oltre la metà del suo patrimonio – ricevuto in seguito all’accordo di divorzio – in beneficienza.

Qualche giorno fa infatti, l’ex moglie di Jeff ha firmato l’adesione a “Giving Pledge” una campagna lanciata da Warren Buffet e da Bill e Melinda Gates nel 2010, per spingere le persone più ricche del mondo a donare la metà (o anche di più) della loro fortuna a chi ne ha bisogno.

E sono diversi coloro che hanno già aderito a questa campagna sottoscrivendo la propria adesione. Tra questi ci sono Marc Zuckeberg, Michael Milken, Steve Case: ricchi imprenditori che hanno deciso di donare parte dei loro possedimenti in beneficienza. E ora la lista si impreziosisce di un altro nome, quello dell’ex moglie di Bezos, già attiva nel sociale con il gruppo anti bullismo da lei fondato e diretto, che porta il nome di Bystander Revolution.

In un estratto della sua lettera e pubblicata sul sito di “Giving Pledge”, MacKenzie ha scritto che aveva “Una somma sproporzionata di denaro da condividere” e prosegue “Il mio approccio alla filantropia continuerà ad essere riflessivo e pensato. Ci vorrà tempo, impegno e cura. Ma non aspetterò e continuerò a donare fin quando la cassaforte non sarà vuota”.

Un gesto che le fa onore e che ha visto l’apprezzamento in primis del papà dei suoi 4 figli, Jeff, che riprendendo l’annuncio dell’ex moglie ha pubblicato un post su Twitter, confermando tutto il suo sostegno: “MacKenzie sarà una filantropa fantastica e sono molto fiero di lei. La sua lettera è bellissima”.